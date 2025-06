Priva di sale e olio nei cruciverba: la soluzione è Scondita

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Priva di sale e olio' è 'Scondita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCONDITA

Curiosità e Significato... La soluzione Scondita di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scondita per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scondita? Priva di sale e olio descrive qualcosa che è semplice e privo di condimenti o ingredienti aggiunti. La parola scondita si usa spesso per indicare cibi, ma anche situazioni o discorsi che mancano di sapore, entusiasmo o vivacità. In sostanza, rappresenta ciò che è spoglio, senza carattere e poco coinvolgente. È un termine che mette in evidenza la mancanza di particolarità o personalità.

Se "Priva di sale e olio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

A Ancona

