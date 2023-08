Salsa di olio pepe e sale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa di olio pepe e sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PINZIMONIO

Significato/Curiosità : Salsa di olio pepe e sale

Il "pinzimonio" è un'antica tradizione culinaria italiana che comprende una salsa semplice composta da olio d'oliva, pepe nero e sale, spesso servita con una varietà di verdure crude tagliate in bastoncini. Questa salsa, essenziale nella cucina mediterranea, accentua il gusto naturale delle verdure e promuove l'esperienza di un sano spuntino. Il pinzimonio riflette la filosofia della cucina italiana, incentrata sulla freschezza degli ingredienti e sulla semplicità dei sapori. Questo piatto è un inno alla purezza e all'autenticità del cibo, celebrando la ricchezza delle verdure e la gioia di condividere momenti conviviali intorno a una tavola imbandita.

Altre risposte alla domanda : Salsa di olio pepe e sale : salsa; olio; pepe; sale;

