Con olio e sale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con olio e sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CONDITO

Significato/Curiosità : Con olio e sale

"Condito" si riferisce al processo di arricchire o insaporire il cibo con vari ingredienti, tra cui olio e sale. Questa pratica culinaria è utilizzata per migliorare il sapore, la consistenza e l'aspetto di piatti e ingredienti. Condire un piatto con olio e sale può aggiungere profondità di gusto e una nota di ricchezza, oltre a contribuire a esaltare le caratteristiche naturali degli ingredienti. Il condimento può variare a seconda delle preferenze culturali e individuali, e può coinvolgere una vasta gamma di ingredienti, come spezie, erbe, salse e aceti, per creare sapori equilibrati e appetitosi.

Altre risposte alla domanda : Con olio e sale : olio; sale; Il petrolio inglese; Il petrolio usato in casa come sgrassante; La consistenza dell olio ; Dolce cotto in olio ; Varia da olio a olio ; Bella spiaggia del sale nto; Insipido senza sale ; Salt Lake City : Utah = sale m : x; Quello della Basilica di Gerusale mme è Santo; Un genere letterario assurdo e paradossale ing;

Cerca altre Definizioni