Pianta dai fiori violacei nei cruciverba: la soluzione è Pervinca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pianta dai fiori violacei' è 'Pervinca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERVINCA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Pervinca, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pervinca? Pervinca è una pianta dai fiori violacei che cresce spontanea nei boschi e sui pendii. Apprezzata per la sua bellezza e delicatezza, simboleggia l'amore fedele e la rinascita. Spesso utilizzata come pianta ornamentale, arricchisce giardini e balconi creando un’atmosfera romantica e naturale. La pervinca è quindi un fiore che incanta per la sua semplicità e il suo fascino senza tempo.

La definizione "Pianta dai fiori violacei" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

R Roma

V Venezia

I Imola

N Napoli

C Como

A Ancona

E N N U R I I T Mostra soluzione



