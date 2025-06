Obbliga a rallentare nei cruciverba: la soluzione è Curva

CURVA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Curva: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Curva? La parola curva indica un tratto di strada o percorso che cambia direzione, creando una piega o arco. È fondamentale per la circolazione, poiché obbliga a rallentare per attraversarla in sicurezza. Le curve sono presenti ovunque, da strade a piste ciclabili, e richiedono attenzione per garantire un viaggio sicuro. In breve, la curva è quel passaggio che invita a moderare la velocità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentareSegnale stradale che obbliga a girare attornoAttraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamenteOstacolo per rallentare le auto in pistaUna scritta che fa rallentare

Se "Obbliga a rallentare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

U Udine

R Roma

V Venezia

A Ancona

