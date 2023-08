Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : TAGLIARE LA STRADA

Significato/Curiosita : Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamente

Supporto alla fanteria, le forze attaccanti furono costrette ad fermarsi bruscamente dopo una serie di contrattacchi tedeschi. rimburg venne presa il... «ho fatto tagliare una strada nel sasso vivo..» (alvise priuli, 1593) la via priula è una strada del xvi secolo che collegava la città di bergamo a quella... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Attraversare obbligando gli altri a rallentare o a fermarsi bruscamente : attraversare; obbligando; altri; rallentare; fermarsi; bruscamente; Fa attraversare i pedoni in totale sicurezza; Fiume che Caronte fa attraversare alle anime; Quelle pedonali servono per attraversare la strada; Caratterizza ciò che non si lascia attraversare ; attraversare , percorrere; Tale è il gesto di chi rischia per salvare altri ; D altri lidi straniero; Giostre d altri tempi; Rinviare ad altri un problema; Lo è chi impone agli altri la propria volontà; Ostacolo per rallentare le auto in pista; Obbliga a rallentare ; rallentare fermandosi al lato della strada; Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentare ; Entra in pista per rallentare i bolidi di Formula 1; fermarsi rimanere; Impone all automobilista di fermarsi ; L impianto che consente a un veicolo di fermarsi ; fermarsi un poco; Aiuta ad affermarsi ; Frenare bruscamente ;

