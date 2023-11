La definizione e la soluzione di: Ostacolo per rallentare le auto in pista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosità : Ostacolo per rallentare le auto in pista

Una chicane è un tipo di ostacolo progettato per rallentare le auto in pista. È costituito da una serie di curvilinee, generalmente curve strette o zigrinate, che richiedono ai piloti di ridurre la velocità prima di affrontare la successiva sezione di pista. Le chicane sono spesso utilizzate in circuiti automobilistici o nelle gare di corsa per creare una sfida aggiuntiva per i piloti e per favorire maggiori opportunità di sorpasso. Questi ostacoli sono strategicamente posizionati per costringere i veicoli a rallentare, contribuendo così a garantire la sicurezza dei piloti e a creare un elemento di suspense nelle competizioni.

Altre risposte alla domanda : Ostacolo per rallentare le auto in pista : ostacolo; rallentare; auto; pista;

