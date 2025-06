Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentare nei cruciverba: la soluzione è Curva Pericolosa

CURVA PERICOLOSA

Curiosità e Significato di Curva Pericolosa

Approfondisci la parola di 15 lettere Curva Pericolosa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Curva Pericolosa? Una curva pericolosa è un tratto di strada non lineare che richiede maggiore attenzione e riduzione della velocità per evitare incidenti. Si tratta di una svolta stretta o cieca, spesso segnalata da appositi cartelli, che può mettere a rischio la sicurezza di chi la percorre. Conoscere questi punti è fondamentale per guidare con prudenza e prevenire spiacevoli sorprese.

Come si scrive la soluzione Curva Pericolosa

Stai cercando la risposta alla definizione "Tratto di strada non rettilineo che obbliga a rallentare"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

U Udine

R Roma

V Venezia

A Ancona

P Padova

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E A T I N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEONATI" NEONATI

