La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Luogo di clausura' è 'Ritiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITIRO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ritiro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ritiro? Luogo di clausura si riferisce a un ambiente dove si resta isolati o rinchiusi, come un monastero, una prigione o un ritrovo spirituale. In questo contesto, il termine ritiro indica un momento di isolamento volontario, spesso per riflettere, pregare o ricaricare le energie lontano dal caos quotidiano. È un'esperienza di pausa e introspezione che permette di ritrovare sé stessi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Luogo di clausura volontariaRimanere fermi in un luogoLuogo pieno di alberiLuogo sopraelevato per sorveglianzaAllontanarsi abbandonare un luogo

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

I M A N G R E A Mostra soluzione



