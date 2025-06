Il Corto, fumetto di Hugo Pratt nei cruciverba: la soluzione è Maltese

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Corto, fumetto di Hugo Pratt' è 'Maltese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALTESE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Maltese: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Maltese? Il termine Maltese si riferisce a qualcosa di originario o legato alle Isole Maltese nel Mediterraneo, spesso associato a storie di avventura e mistero. È famoso anche per il noto film noir Il Maltese, che richiama l’oggetto prezioso e ambito. La parola evoca atmosfere esotiche, segreti nascosti e un pizzico di fascino mediterraneo, perfetta per un racconto intricato e affascinante come quello di Hugo Pratt.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il Corto inventato da Hugo PrattPratt ideatore di Corto MalteseL Hugo che ha dato vita a Corto MalteseHugo il fumettista che creò Corto MalteseIl personaggio di Hugo Pratt

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Corto, fumetto di Hugo Pratt", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

L Livorno

T Torino

E Empoli

S Savona

E Empoli

