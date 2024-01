La definizione e la soluzione di: Il personaggio di Hugo Pratt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: hugo pratt, nome d'arte di ugo eugenio prat (rimini, 15 giugno 1927 – losanna, 20 agosto 1995), è stato un fumettista, disegnatore e scrittore italiano...

Corto Maltese è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Hugo Pratt nel 1967 e protagonista dell'omonima serie a fumetti.

La serie comprende 33 storie di varia lunghezza, pubblicate, senza una periodicità fissa, nel corso degli anni da diversi editori, in Italia e in Francia; il personaggio propone un prototipo di un eroe del tutto innovativo e lontano dai canoni dell'eroe classico e l'opera a fumetti della quale è protagonista si caratterizza per i temi adulti e per lo stile, per il contesto storico preciso e documentato e per le notazioni geografiche puntuali e coerenti, con riferimenti dotti e culturali disseminati nell'opera senza appesantire la narrazione e per la profondità della caratterizzazione di tutti i personaggi.

La storia di esordio, Una ballata del mare salato, è ritenuta un classico del genere, un graphic novel ante-litteram che ha fatto scuola. Apprezzato dalla critica e dal pubblico colto sin dagli anni settanta, nel corso degli anni il suo successo popolare è andato costantemente crescendo fino a fargli raggiungere lo status di personaggio cult; dalle sue avventure sono stati tratti negli anni 2000 un film di animazione e una serie animata, oltre a varie trasposizioni teatrali e innumerevoli citazioni in altri fumetti, canzoni, libri. Sono state inoltre organizzate diverse mostre di successo sul personaggio e sul suo autore e gli è stata dedicata una statua a Grandvaux, sul lago Lemano dove Hugo Pratt passò un periodo della sua vita.

Italiano

Sostantivo

albatro ( approfondimento) m sing (pl.: albatri)

(botanica) corbezzolo (ornitologia) nome che identifica diverse specie di uccelli Procellariformi di mare oceanici della famiglia Diomedeidi, di colore bianco, con ali e coda parzialmente nere l'albatro è un palmipede

l'albatro è un procellariforme

Sillabazione

àl | ba | tro

Pronuncia

IPA: /albatro/

Etimologia / Derivazione

(corbezzolo) dal latino arbutus

dal latino (uccello) dall’inglese albatross,dal francese albatros, che deriva a sua volta dal portoghese alcatraz, "pellicano"

Citazione

Termini correlati

albatro urlatore

Varianti

albatros

Iperonimi