Fermarsi in un luogo nei cruciverba: la soluzione è Sostare

SOSTARE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Sostare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sostare.

Perché la soluzione è Sostare? Sostare significa fermarsi temporaneamente in un luogo, spesso per riposare, attendere o svolgere piccole attività. È un termine usato comunemente per indicare una sosta breve, come quella di un veicolo o di una persona durante un viaggio. Quindi, quando si dice di sostare, si intende prendere una pausa momentanea in un punto preciso, senza proseguire immediatamente.

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

