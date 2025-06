Facile da sollevare nei cruciverba: la soluzione è Leggeri

Home / Soluzioni Cruciverba / Facile da sollevare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Facile da sollevare' è 'Leggeri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGGERI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Leggeri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Leggeri? Leggeri indica qualcosa di poco peso, facile da sollevare o trasportare senza fatica. Questo termine si riferisce a oggetti o anche a sensazioni che non appesantiscono, rendendo semplice il movimento e la gestione quotidiana. Pensalo come un modo per sottolineare la facilità di maneggevolezza e praticità, rendendo tutto più comodo e meno faticoso nella vita di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Facile alle lacrimeUn libretto di facile consultazioneSollevare con le cordeFacile alla colleraSollevare una bandiera

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Facile da sollevare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

E Empoli

G Genova

G Genova

E Empoli

R Roma

I Imola

R E U E N S S L K Mostra soluzione



Scopri definizioni su "KEN RUSSEL" KEN RUSSEL

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.