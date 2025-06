Essere presenti nella realtà nei cruciverba: la soluzione è Esistere

Home / Soluzioni Cruciverba / Essere presenti nella realtà

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Essere presenti nella realtà' è 'Esistere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESISTERE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Esistere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esistere? Essere presenti nella realtà significa esistere concretamente nel mondo che ci circonda. La parola giusta è ESISTERE: indicare la presenza reale di qualcosa o qualcuno, distinguendosi dall'essere soltanto un'idea o un sogno. Essere, in questo senso, vuol dire avere una vita reale e tangibile, fatta di azioni e interazioni concrete, e non solo di pensieri o desideri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Presenti nella realtàEssere in ansiaDevono essere pronti per il 27Può essere carpiato o avvitatoOgni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Essere presenti nella realtà" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

A I S P T E N P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANTIPPE" SANTIPPE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.