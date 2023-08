Presenti nella realtà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Presenti nella realtà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESISTENTI

Significato/Curiosita : Presenti nella realta

Presentarsi anche come sostituti della realtà, mentre invece gli altri sensi sembrano avere, almeno agli esordi della realtà virtuale, un peso meno influente... La seguente lista dei felidi più grandi esistenti comprende le dieci specie di felidae, ordinate per peso e dimensione massimi registrati per individui... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Presenti nella realtà : presenti; nella; realtà; I suoi pezzi non sono sempre presenti in officina; Complesso di microrganismi presenti nell atmosfera; Sostanze schiumeggianti presenti in molte piante; I presenti ad un fatto; Le piccole statue presenti in molti giardini; nella Sirenetta Disney Ariel la usa per pettinarsi; Un operazione nella lavorazione del film; Gira nella toppa; Lo solleva il prete nella Messa; Sono pari nella stima; Una serie cult di fantascienza: Ai della realtà ; Improntato alla logica e alla realtà ; Si estranea dalla realtà per fuggirne; Relativo alla realtà degli eventi; Vive fuori dalla realtà ;

