La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Decorare come l albero di Natale' è 'Addobbare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADDOBBARE

Curiosità e Significato... La parola Addobbare è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Addobbare.

Perché la soluzione è Addobbare? Addobbare significa decorare, ornare e abbellire un luogo o un oggetto, come l'albero di Natale, con luci, nastri e decorazioni. È un modo per rendere speciale e festosa un'atmosfera, preparando l'ambiente alle celebrazioni natalizie. Questa parola racchiude l'idea di rendere qualcosa più bello e accogliente, creando l'atmosfera magica tipica delle festività.

