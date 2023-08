Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NONNI

Significato/Curiosità : Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale

I nonni sono figure affettuose e preziose nella vita di molti. Essi rappresentano una connessione con le nostre radici familiari e con la tradizione. Con esperienza e saggezza accumulata nel corso degli anni, i nonni offrono un sostegno incondizionato e preziosi consigli. Sono fonte di storie e ricordi che ci aiutano a comprendere il passato e il presente. I momenti trascorsi con i nonni sono sempre speciali, carichi di calore e di affetto. Spesso, i nonni giocano un ruolo fondamentale nella crescita dei nipoti, trasmettendo valori e insegnamenti preziosi. Il legame unico che si sviluppa con i nonni è una fonte di gioia e di preziosa memoria che rimarrà con noi per tutta la vita.

