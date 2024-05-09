La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sotto l albero a Natale' è 'Regali' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REGALI

Approfondisci la parola di 6 lettere Regali: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di NataleSi mettono sotto l albero di NataleSusan del film Un amore sotto l alberoLe parti dell albero che sono sotto terraIl classico film con Dan Aykroyd e Eddie Murphy trasmesso sotto Natale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sotto l albero a Natale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

G Genova

A Ancona

L Livorno

I Imola

