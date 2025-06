Danno il voto ai candidati nei cruciverba: la soluzione è Elettori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Danno il voto ai candidati' è 'Elettori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELETTORI

Perché la soluzione è Elettori? Gli elettori sono le persone che hanno il diritto di votare in un'elezione, scegliendo i rappresentanti o decidendo su questioni importanti. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita politica e contribuiscono a determinare il futuro del proprio paese o comunità. La loro scelta è fondamentale per il funzionamento della democrazia. In sostanza, gli elettori sono i protagonisti delle decisioni collettive.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si dànno ai candidatiSi danno ai soldatiDànno il cibo ai vegetarianiSi danno ai camerieriCentri che danno assistenza ai contribuenti

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

V O T R E T S O O T Mostra soluzione



