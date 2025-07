Si danno ai camerieri nei cruciverba: la soluzione è Mance

MANCE

Curiosità e Significato di Mance

Hai risolto il cruciverba con Mance? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Mance.

Perché la soluzione è Mance? Le mance sono somme di denaro che i clienti lasciano ai camerieri come segno di apprezzamento per il servizio offerto. Rappresentano un gesto di gratitudine e riconoscimento per l’attenzione ricevuta, spesso calcolate in percentuale sul conto totale. In Italia, anche se non obbligatorie, le mance sono considerate una cortesia diffusa nei ristoranti e locali. Sono un modo per premiare il buon servizio e sostenere il lavoro degli addetti alla ristorazione.

