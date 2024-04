La Soluzione ♚ Si dànno ai candidati

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si dànno ai candidati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VOTI

Curiosità su Si danno ai candidati: Dal momento in cui "si è verificato il fatto dannoso" anziché dal momento in cui "è stata realizzata la condotta produttiva di danno", rendendo in tal modo... Sono detti voti temporanei i voti di povertà, castità ed obbedienza che il novizio o la novizia emette al termine del noviziato canonico. Anche indicati col termine professione temporanea, si emettono per uno o tre anni a seconda delle costituzioni dell'ordine o congregazione a cui si appartiene.

