Così il missile che deve indebolire la contraerea nei cruciverba: la soluzione è Antiradar

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così il missile che deve indebolire la contraerea' è 'Antiradar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIRADAR

Curiosità e Significato... La parola Antiradar è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Antiradar.

Perché la soluzione è Antiradar? Antiradar è un termine che indica un sistema o un missile progettato per neutralizzare o eludere i radar nemici, rendendo più difficile il tracciamento e l'intercettazione. Viene usato in ambito militare per proteggersi dagli attacchi aerei o missilistici. In parole semplici, sono strumenti pensati per confondere o disattivare i sistemi di sorveglianza radar avversari, aumentando la sicurezza delle operazioni militari.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

R Roma

