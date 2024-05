Così deve essere la firma sugli atti

Aggettivo

Curiosità su: I dati leggibili a macchina sono dati (o metadati) esposti in un formato che li renda interpretabili da un computer. Vi sono, da un lato, dati interpretabili dagli esseri umani che sono anche elaborabili da computer, in particolare mediante marcatori o espressioni codificate, come ad esempio i microformat o le estensioni RDFa. Dall'altro, esistono formati di file di dati espressamente intesi per essere elaborati da computer, come ad esempio RDF, XML, JSON. Leggibile a macchina non è sinonimo di digitalmente accessibile. Un documento può essere digitalmente accessibile online, il che facilita l'accesso allo stesso da parte di umani via computer; tuttavia, se i dati contenuti nel documento non possono essere letti a macchina, sarà molto più difficile usare un computer per estrarli, trasformarli ed elaborarli. Per chiarire tale distinzione si pensi, ad esempio, a un documento PDF, il quale è sì digitalmente accessibile, tuttavia l'informazione in esso contenuta è difficilmente leggibile a macchina.

leggibile m e f sing (pl.: leggibili)

che si può leggere

Sillabazione

leg | gì | bi | le

Pronuncia

IPA: /leg'gibile/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo legibilis

Sinonimi

chiaro, evidente, comprensibile, decifrabile, interpretabile, intellegibile

(di opera, libro) interessante, piacevole, gustoso





Contrari