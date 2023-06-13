Una tipologia di missile della contraerea

Home / Soluzioni Cruciverba / Una tipologia di missile della contraerea

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una tipologia di missile della contraerea' è 'Terra Aria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERRA ARIA

Perché la soluzione è Terra Aria? Un sistema di difesa che protegge le zone strategiche dai proiettili nemici, combinando tecnologia e precisione per intercettare minacce in volo. È progettato per essere lanciato dalla terra e colpire bersagli in aria, contribuendo a creare una barriera protettiva. Questi strumenti sono fondamentali nelle strategie militari e di sicurezza, offrendo una difesa efficace contro attacchi aerei o missilistici. La loro efficacia li rende un elemento chiave nella protezione di aree sensibili.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una tipologia di missile della contraerea" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una tipologia di missile della contraerea". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una tipologia di missile della contraerea nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Terra Aria

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una tipologia di missile della contraerea" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una tipologia di missile della contraerea" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Terra Aria:

T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una tipologia di missile della contraerea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un missile puntato in altoTipologia di missile da un aereo verso il suoloCosì il missile che deve indebolire la contraereaMissile da battaglie aereeTipologia di finestra isolante: a doppiLa testata del missile