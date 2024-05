Così non deve essere il giudice

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: I trattati ineguali furono un insieme di convenzioni concluse da alcuni stati dell'Estremo Oriente (l'Impero Qing, il Giappone Tokugawa e la Corea Joseon) con le potenze occidentali tra il XIX secolo e i primi anni del XX. In tale periodo le nazioni asiatiche erano in gran parte incapaci di resistere alla pressione militare ed economica straniera, stante l'enorme divario tecnologico tra Occidente e Oriente. La nomea di "trattati ineguali" emerse negli anni venti in riferimento ai trattati di pace del XIX secolo da parte dei nazionalisti cinesi.

iniquo m sing

che agisce in modo scellerato azione ingiusta (per estensione) malvagio

Sillabazione

i | nì | quo

Pronuncia

IPA: /i'nikwo/

Etimologia / Derivazione

dal latino iniquus , formato da in e aequus, significa quindi "non equo"

Sinonimi

disonesto

(letterario) cattivo, malvagio, scellerato, crudele, maligno, infame

cattivo, malvagio, scellerato, crudele, maligno, infame parziale, arbitrario

(letterario) perverso, perfido

perverso, perfido meschino, ingiusto

Contrari

giusto, onesto

(letterario) buono

buono equo, legale

(letterario) mite.

Termini correlati

iniquità

Proverbi e modi di dire