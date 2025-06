Come una dichiarazione falsa nei cruciverba: la soluzione è Mendace

MENDACE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Mendace? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Mendace.

Perché la soluzione è Mendace? MENDACE indica qualcosa che è falso, ingannevole o non autentico, come una dichiarazione o un'affermazione che distorce la verità. È usato per descrivere bugie, menzogne o informazioni ingannevoli che mirano a trarre in inganno chi ascolta o legge. La parola sottolinea quindi un comportamento o una comunicazione intenzionalmente falsa, spesso con l’obiettivo di ingannare gli altri.

M Milano

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

C Como

E Empoli

