Se è falsa non è un mobile

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se è falsa non è un mobile' è 'Credenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CREDENZA

Perché la soluzione è Credenza? La credenza rappresenta un insieme di valori, idee o convinzioni che una persona o una cultura ritiene vere. Quando questa credenza viene considerata falsa, non può essere classificata come un mobile, poiché i mobili sono oggetti fisici e tangibili. La distinzione tra ciò che si crede e la realtà oggettiva permette di comprendere che le convinzioni false non assumono una forma materiale, rimanendo quindi nel regno delle idee e delle opinioni. Solo le cose reali sono considerate mobili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se è falsa non è un mobile". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Se è falsa non è un mobile nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Credenza

Per risolvere la definizione "Se è falsa non è un mobile", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se è falsa non è un mobile" conferma che la soluzione 'Credenza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Credenza

C Como R Roma E Empoli D Domodossola E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se è falsa non è un mobile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Credenza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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