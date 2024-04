La Soluzione ♚ Falsa divinità

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Falsa divinità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IDOLO

Curiosità su Falsa divinita: Derivare dal lemma divinità, dio e secondo alcune interpretazioni è relativa all'accezione di divinità locale, divinità minore, falsa divinità. studiosi ritengono... Il termine idolo è una voce dotta che deriva dal latino idolu(m), a sua volta dal greco ed (éidolon) "figura", "simulacro", derivante da "ed" (eidos) "forma", "aspetto". Tale termine ha assunto una valenza polisemantica.

