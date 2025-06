Vi gioca la squadra in trasferta nei cruciverba: la soluzione è Fuori Casa

FUORI CASA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Fuori Casa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Fuori Casa.

Perché la soluzione è Fuori Casa? Fuori casa indica quando una squadra sportiva gioca le partite lontano dal proprio stadio, ovvero in trasferta. È un termine comunemente usato nel calcio e in altri sport per descrivere le gare disputate in strutture diverse da quelle di proprietà della squadra. La frase sottolinea quindi la condizione di chi si trova lontano dalla propria sede ufficiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Vi gioca chi è in trasfertaChi vi gioca compra un bigliettoLa squadra di calcio che gioca in casa a FerraraChi gioca in una squadra nazionale brasilianaSeguono la squadra in trasferta

F Firenze

U Udine

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

S Savona

A Ancona

