La squadra di calcio che gioca in casa a Ferrara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La squadra di calcio che gioca in casa a Ferrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SPAL

Significato/Curiosita : La squadra di calcio che gioca in casa a ferrara

Vedi ciro ferrara (calciatore 7 agosto 1967). ciro ferrara (napoli, 11 febbraio 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore... Squadra biancazzurra si intitolano inno alla spal (cantato da alfio finetti, risalente al 1982) e spal, magica spal (aldini, martinetti e carlini, 1992). nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 8 agosto 2023

