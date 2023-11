La definizione e la soluzione di: Chi gioca in una squadra nazionale brasiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VERDEORO

Significato/Curiosita : Chi gioca in una squadra nazionale brasiliana

2002), è un calciatore brasiliano, centrocampista del frosinone, in prestito dal real madrid, e della nazionale under-23 brasiliana. è figlio del giocatore... La nazionale di calcio del Brasile (port. Seleção Brasileira de Futebol, per questo nota informalmente come Seleção) è la rappresentativa calcistica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Chi gioca in una squadra nazionale brasiliana : gioca; squadra; nazionale; brasiliana; Lo si gioca per ultimo; Il libro consultato da chi gioca al Lotto; Si gioca a cavallo; Si gioca in due o in quattro; Si gioca con 108 carte; squadra di calcio bianconera; Il regista della squadra di pallavolo; Sigla della squadra di calcio Paris SaintGermain; squadra avversaria del Milan nel derby di Milano; squadra di calcio di Madrid; La cantano i Francesi prima delle partite della nazionale ; La nazionale sui tabelloni olimpici; Il CT della nazionale di calcio dell Arabia Saudita; Il teatro nazionale di Israele; La nostra nazionale sui tabelloni; La città brasiliana del più famoso Carnevale; Lima top model brasiliana ; La moneta brasiliana ; La squadra brasiliana dove giocò Pelé; Nome comune a una località brasiliana e a una portoghese;

