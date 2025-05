Vi gioca chi è in trasferta nei cruciverba: la soluzione è Fuori Casa

FUORI CASA

Curiosità e Significato di "Fuori Casa"

Approfondisci la parola di 9 lettere Fuori Casa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La frase indica che chi si trova “in trasferta” è fuori dalla propria casa, quindi in un’altra località. La soluzione “FUORI CASA” rappresenta questo concetto, indicando che qualcuno è lontano dalla propria abitazione, come durante una partita in un campo ospite.

Chi vi gioca compra un bigliettoVi si gioca stando in piediVi si gioca d azzardo di nascostoVi si gioca per lo scudettoVi si gioca di frodo

Come si scrive la soluzione: Fuori Casa

Non riesci a risolvere la definizione "Vi gioca chi è in trasferta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

U Udine

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

S Savona

A Ancona

