La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un passo indietro del calendario' è 'Ieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IERI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ieri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ieri.

Perché la soluzione è Ieri? ieri indica il giorno precedente a quello attuale, rappresentando un passo indietro nel tempo. È un termine semplice ma ricco di significato, spesso usato per riflettere sul passato o per ricordare momenti già trascorsi. In un gioco di parole, un passo indietro del calendario si traduce proprio in ieri, sottolineando il concetto di ritorno al giorno precedente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un passo all indietro nella trama del filmUn passo all indietroPasso di tango in cui la dama cade all indietroIl viaggio all indietroData indietro

Hai trovato la definizione "Un passo indietro del calendario" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

