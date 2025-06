La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mangia alimenti di origine vegetale e animale' è 'Onnivoro' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONNIVORO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Onnivoro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Onnivoro.

Perché la soluzione è Onnivoro? L'onnivoro è chi si nutre di alimenti sia di origine vegetale che animale, come umani e alcuni animali. Questa capacità di mangiare vari tipi di cibo permette di adattarsi a diversi ambienti e disponibilità alimentari. Essere onnivori significa avere una dieta molto flessibile, che favorisce un apporto equilibrato di nutrienti. È una caratteristica comune tra molte specie viventi e anche tra noi esseri umani.

