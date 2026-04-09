La vena d acqua che dà origine a un fiume

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La vena d acqua che dà origine a un fiume' è 'Sorgente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SORGENTE

Perché la soluzione è Sorgente? La sorgente rappresenta il punto di partenza di un corso d'acqua, spesso situato in zone montuose o collinari, dove l'acqua sgorga naturalmente dal sottosuolo o da uno scioglimento di neve o ghiaccio. Essa dà origine a un fiume, determinando il suo percorso e la sua portata. La presenza di una sorgente è fondamentale per il mantenimento del ciclo idrologico e per l'approvvigionamento di acqua per gli ecosistemi e le popolazioni locali. La sorgente rappresenta quindi il principio di un fiume.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La vena d acqua che dà origine a un fiume". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La vena d acqua che dà origine a un fiume nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sorgente

In presenza della definizione "La vena d acqua che dà origine a un fiume", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La vena d acqua che dà origine a un fiume" conferma che la soluzione 'Sorgente' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sorgente

S Savona O Otranto R Roma G Genova E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La vena d acqua che dà origine a un fiume" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sorgente' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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