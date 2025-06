Il ricovero dei maiali nei cruciverba: la soluzione è Porcilaia

PORCILAIA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Porcilaia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Porcilaia? La parola porcilaia indica il luogo dove vengono tenuti e allevati i maiali, spesso una piccola stalla o recinto dedicato a loro. È un termine comune in agricoltura, richiamando l'ambiente rurale e l'allevamento su larga scala. La porcilaia rappresenta l’habitat naturale di questi animali prima della macellazione, ed è un elemento essenziale nel ciclo produttivo suini.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gli animali come i maialiRicovero per bambiniRicovero per le pecoreIl ricovero delle sentinelleUn ricovero di triste memoria

P Padova

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

L Livorno

A Ancona

I Imola

A Ancona

