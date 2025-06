Distinguono i vari oggetti nei cruciverba: la soluzione è Nomi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Distinguono i vari oggetti' è 'Nomi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOMI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Nomi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nomi? I nomi sono le parole che usiamo per identificare e distinguere persone, luoghi, cose o concetti. Sono fondamentali per comunicare in modo chiaro e preciso, permettendoci di riconoscere oggetti e idee nella nostra vita quotidiana. Quindi, i nomi sono gli strumenti linguistici che ci aiutano a distinguere tutto ciò che ci circonda e a dare loro un'identità unica.

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

S I A V A O Mostra soluzione



