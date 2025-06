Cavo per ormeggiare nei cruciverba: la soluzione è Amarra

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cavo per ormeggiare' è 'Amarra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMARRA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Amarra, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Amarra? Amarra indica il cavo o la corda usata per ancorare una barca o una nave al molo, garantendo stabilità e sicurezza in acqua. È uno strumento essenziale per l’ormeggio, permettendo di mantenere la posizione della imbarcazione senza rischi di deriva. Scegliere l’amarra giusta è fondamentale per una navigazione tranquilla e senza preoccupazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un cavo del velieroLe funi per ormeggiare le naviNon serve per le TV via cavoNella trave e nel cavoIl cavo per la connessione in assenza di WiFi

Non riesci a risolvere la definizione "Cavo per ormeggiare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

R Roma

A Ancona

T E R V N A A Mostra soluzione



