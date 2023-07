Le funi per ormeggiare le navi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le funi per ormeggiare le navi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Le funi per ormeggiare le navi, comunemente chiamate canapi, sono essenziali per garantire la stabilità e la sicurezza delle imbarcazioni durante la loro permanenza in porto. Queste robuste corde, realizzate con materiali resistenti come nylon o poliestere, vengono utilizzate per fissare la nave a banchine o boe, impedendo che essa si allontani o subisca danni a causa del movimento dell'acqua o delle condizioni atmosferiche avverse. I canapi vengono solitamente fissati a bitta o anelli di ormeggio a bordo della nave e a punti di ancoraggio a terra. La loro lunghezza e diametro dipendono dalle dimensioni e dal peso dell'imbarcazione, e vengono selezionati in base alla loro resistenza e capacità di assorbire gli impatti. La corretta scelta e manutenzione dei canapi è fondamentale per garantire la sicurezza delle navi e degli equipaggi in porto.

