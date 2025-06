Un verbo di fuoco nei cruciverba: la soluzione è Ardere

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un verbo di fuoco' è 'Ardere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARDERE

Curiosità e Significato... La parola Ardere è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ardere.

Perché la soluzione è Ardere? Ardere significa bruciare o consumarsi con il fuoco, spesso usato sia in senso letterale che figurato. Può indicare un incendio o una passione intensa e travolgente. È un verbo che richiama calore, energia e trasformazione, simbolo di qualcosa che si consuma o si accende con forza. In breve, è il movimento del fuoco che non si spegne, ma continua a ardere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Verbo di legna al fuocoCosì era detto il Vigile del FuocoSi rimesta sul fuocoDanno fuoco alle polveriDonò agli uomini il fuoco

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

I R A D C A H A I T Mostra soluzione



