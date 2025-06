Tale è un trattamento elettrochimico su metallo nei cruciverba: la soluzione è Galvanico

Home / Soluzioni Cruciverba / Tale è un trattamento elettrochimico su metallo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tale è un trattamento elettrochimico su metallo' è 'Galvanico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALVANICO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Galvanico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Galvanico.

Perché la soluzione è Galvanico? Il termine galvanico si riferisce a un trattamento elettrochimico applicato sui metalli, utilizzato per proteggere, rivestire o migliorare le proprietà di una superficie metallica. Attraverso un processo di elettrodeposizione, si può ottenere una finitura più resistente, lucida o decorativa. Questo metodo è molto usato nell'industria per rendere i metalli più duraturi e belli nel tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Metallo raro affine al platinoTale è la carnagione mediterraneaIl metallo del primoUn metallo per pileMetallo affine al platino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tale è un trattamento elettrochimico su metallo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

L Livorno

V Venezia

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

P O T S P S O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STOPPOSI" STOPPOSI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.