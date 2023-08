Un metallo per pile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo per pile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LITIO

Il litio (dal greco λίθος, líthos, "pietra") è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha numero atomico 3 e simbolo Li. È un metallo alcalino che converte l'energia chimica in energia elettrica con una reazione di ossidoriduzione.

