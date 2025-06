Si applica su pavimenti nei cruciverba: la soluzione è Linoleum

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si applica su pavimenti' è 'Linoleum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINOLEUM

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Linoleum: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Linoleum? Il linoleum è un rivestimento per pavimenti naturale, resistente e ecologico, realizzato principalmente con oli di lino, sughero, farina di legno e pigmenti. Ideale per ambienti domestici e commerciali, offre durata e facilità di manutenzione. La sua versatilità lo rende perfetto per ogni tipo di superficie, garantendo comfort e stile. È una scelta intelligente per chi cerca un pavimento durevole e sostenibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si applica sui pavimenti di scuole e ospedaliSi applica su pavimenti di scuole e ospedaliSi aprono nei pavimentiSi dà ai pavimentiSi applica sul taglietto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

E Empoli

U Udine

M Milano

