La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si applica su pavimenti di scuole e ospedali' è 'Linoleum'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINOLEUM

Curiosità e Significato di Linoleum

Perché la soluzione è Linoleum? Il linoleum è un rivestimento per pavimenti molto resistente e igienico, ideale per ambienti come scuole e ospedali. Realizzato con materiali naturali come lino, sughero e resine, offre durabilità e facilità di manutenzione, contribuendo a creare spazi sicuri e salubri. Perfetto per ambienti frequentati quotidianamente da molte persone, si distingue per la sua ecocompatibilità e lunga durata nel tempo.

Come si scrive la soluzione Linoleum

Hai davanti la definizione "Si applica su pavimenti di scuole e ospedali" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

L Livorno

E Empoli

U Udine

M Milano

