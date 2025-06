Il genere che castigat ridendo mores nei cruciverba: la soluzione è Satira

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il genere che castigat ridendo mores' è 'Satira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SATIRA

Curiosità e Significato... La parola Satira è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Satira.

Perché la soluzione è Satira? La parola satira indica un genere letterario e artistico che utilizza l’ironia, il sarcasmo e la derisione per criticare i costumi, le istituzioni e le persone. Attraverso il ridicolo, mira a stimolare il cambiamento e la riflessione sociale, spesso puntando il dito su comportamenti sbagliati o ipocriti. La satira è uno strumento potente per far emergere verità nascoste e promuovere il miglioramento della società.

