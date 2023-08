ridendo mores in un detto latino lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: ridendo mores in un detto latino lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CASTIGAT

Significato/Curiosita : Ridendo mores in un detto latino lat

Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la locuzione latina castigat ridendo mores, tradotta letteralmente, significa: "corregge i costumi ridendo"... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : ridendo mores in un detto latino lat : ridendo; mores; detto; latino; Può formarsi sulla guancia sorridendo ; I denti che si mostrano sorridendo ; Si soffre ridendo ; Il genere che castigat ridendo mores; Fregio di stile mores co; Fortezza mores ca; Il genere che castigat ridendo mores ; Disegno decorativo sinuoso e... mores co; È detto uccello mosca; È anche detto sfollagente; Il celebre giocatore che era detto il re del calcio; Il gallo anche detto urogallo; Così è anche detto un magistrato; Il Gellio erudito latino ; Scrisse una celebre racolta in latino di fatti e detti memorabili; Scrisse commedie in latino ; Il poeta latino della Tebaide; Insieme in latino ;

