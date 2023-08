Il genere dei serial - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genere dei serial. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FICTION

Significato/Curiosita : Il genere dei serial

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi serial killer (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento psicologia è priva o carente... Stai cercando il settimanale italiano, vedi filmtv. una fiction televisiva, o semplicemente fiction (chiamata anche, tra altri nomi, sceneggiato e telefilm)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

