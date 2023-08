Ha in odio il genere umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha in odio il genere umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MISANTROPO

Significato/Curiosità : Ha in odio il genere umano

Il "misantropo" è un termine che descrive una persona che nutre un profondo e generalizzato odio o disprezzo per il genere umano. Questo atteggiamento può derivare da diverse ragioni, come delusioni personali, scontento sociale o pessimismo sulla natura umana. Il misantropo tende ad evitare interazioni sociali e mostra scarsa fiducia negli altri, spesso ritirandosi o isolandosi dalla società. La parola "misantropo" può essere usata in senso letterale o metaforico per riferirsi a individui che manifestano un forte scoraggiamento nei confronti delle relazioni umane e della società, anche se in molte situazioni è espressione di sfumature di disagio e malcontento.

Altre risposte alla domanda : Ha in odio il genere umano : odio; genere; umano; NaCl : cloruro di sodio = CO2 : x; Si indossano sul podio ; Quello di sodio si usa molto in cucina; Claudio : dirigeva sul podio ; Il simbolo del sodio ; Il genere di Caparezza; La diseguaglianza di genere negli USA ing; Il genere di The Entertainer tema de La stangata; Rivista italiana specializzata in film di genere ; Un genere televisivo piuttosto sfaccettato; Il umano romanzo di Graham Greene del 1978; È umano commetterli; Resto umano appartenuto a un santo; La progenitrice dell intero genere umano ; Discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento;

