Gli agi di chi vive nella bambagia nei cruciverba: la soluzione è Sollezze

SOLLEZZE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Sollezze: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sollezze? Le sollezzе sono le zone di terreno che si sollevano leggermente rispetto alle aree circostanti, spesso a causa di movimenti sotterranei o accumulo di materiali. Questo termine viene usato anche in senso figurato per indicare spazi di comfort o sicurezza. In particolare, nel contesto della frase, rappresentano le agi o comodità di chi vive in condizioni protette, come nella bambagia, un modo poetico per parlare di chi è al riparo dai problemi.

Hai davanti la definizione "Gli agi di chi vive nella bambagia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

L Livorno

L Livorno

E Empoli

Z Zara

Z Zara

E Empoli

