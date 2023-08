Vive di elemosine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vive di elemosine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MENDICANTE

Significato/Curiosita : Vive di elemosine

Raccontava di un uomo solo. un uomo che aveva tutto e l’ha perso, e ora vive di elemosina e di ricordi. e allora ho scritto questo.” (dutch nazari riferito a "una... Gli ordini mendicanti, sorti tra il xii ed il xiii secolo in seno alla chiesa cattolica, sono quegli ordini religiosi ai quali la regola primitiva imponeva... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

